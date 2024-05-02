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На территории Украины до сих пор работает российская агентура и просто неравнодушные граждане, сообщающие ВС РФ информацию и дислокации бандеровцев.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила бывшая депутат Верховной рады Украины Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внутри страны были случаи, когда сливали [России] информацию о пришедших «Storm Shadow», и другие виды вооружения, и туда прилетали очень так точно российские ракеты – и уничтожали наши пополнения то ли боеприпасов, то ли другого высокоточного дальнобойного оружия. И это чрезвычайно так же важно для нас, чтобы такого не было», – причитала Гопко.

«Я говорю о работе российской агентуры на Украине. И тех, которые делают все, чтобы помешать Украине одержать победу. Они истощают изнутри, они сдают важную информацию врагу, работают с наведением на важные объекты», – добавила экс-депутат.