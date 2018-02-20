20.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Киевский политолог пришел в ужас от уровня ненависти украинцев к своей стране

Украинцы ненавидят свое государство сильнее, чем это было даже во времена Майдана и «преступной власти».

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ненависть к государству. Ненависть. Я не помню такого состояния отношения людей к государству даже в период второго Майдана. Ненавидели коррупционеров, так называемых «рыгов» или тех, кто ассоциировался с режимом Януковича, но ненависти к государству не было. А сейчас отношение к государству, центральным органам государства, нижайший рейтинг доверия не только к фигурам в Кабмине, парламенте, президентской команде, а ненависть к институтам», — подчеркнул Ермолаев.