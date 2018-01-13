13.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Корчинский: Предложение Путина по кораблям из Крыма унизительно для Украины

Националисты призывают власть отказаться от остатков украинского флота и военной техники в Крыму и грозят прийти за трофеями. Об этом в эфире телеканала 112 заявил одиозный радикал Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Киев не должен соглашаться на предложение президента РФ Владимира Путина о вывозе военного хлама из Крыма.

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«Мы должны забирать у них только то, что можем отобрать. А то, что они нам хотят подарить, этого нельзя брать. Это «Троянский конь», оттуда ничего брать нельзя, даже если они нам принесут голову Путина, ее нужно отфутболить назад. Это унизительно. Мы же понимаем, что Путин хочет показать — «это наше, а это лохмотье ваше, пожалуйста, забирайте из нашего Крыма». Забирая мы, будто бы, на самом деле признаем, что Крым их. Мы можем брать трофеи, но мы не можем принимать от них подарки», — заявил Корчинский.