27.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  5 441 просмотров
История, Крым, Политика, Россия, Русская Весна, Украина

Куницын сокрушается: Турчинов не додумался обмануть Крым


Во время Русской весны новые власти Украины должны были хотя бы на словах согласиться на возвращение конфедеративной модели отношений с Крымом (Конституции 1992 года), лишь бы отсрочить или вообще отменить референдум по воссоединению с Россией. Однако тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов проигнорировал инициативу.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший представитель президента в Крыму, ныне депутат Верховной Рады Сергей Куницын.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Я пришел к Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную Раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум. То есть, дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время. Но на это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией.

Я сказал: «Россия с вами говорить не будет. Они не признают и.о. президента, они признают парламент, потому что он при Януковиче избран, больше они никого не признают здесь».

Но, а когда мне звонили командиры кораблей, подразделений, — ни меня, ни Джемилева, лидера сражающегося народа, ни на одно СНБО не пригласили, хотя оно каждый день заседало.

Ну, и когда я понял бессмысленность всего этого, я просто в прямом эфире у Шустера подал в отставку в знак протеста, потому что я не мог согласиться с тем, что делалось», — заявил Куницын.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть