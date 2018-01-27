27.01.2018, Киев, Максим Карпенко

5 441 просмотров

Куницын сокрушается: Турчинов не додумался обмануть Крым

Во время Русской весны новые власти Украины должны были хотя бы на словах согласиться на возвращение конфедеративной модели отношений с Крымом (Конституции 1992 года), лишь бы отсрочить или вообще отменить референдум по воссоединению с Россией. Однако тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов проигнорировал инициативу.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший представитель президента в Крыму, ныне депутат Верховной Рады Сергей Куницын.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Я пришел к Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную Раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум. То есть, дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время. Но на это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией.

Я сказал: «Россия с вами говорить не будет. Они не признают и.о. президента, они признают парламент, потому что он при Януковиче избран, больше они никого не признают здесь».

Но, а когда мне звонили командиры кораблей, подразделений, — ни меня, ни Джемилева, лидера сражающегося народа, ни на одно СНБО не пригласили, хотя оно каждый день заседало.

Ну, и когда я понял бессмысленность всего этого, я просто в прямом эфире у Шустера подал в отставку в знак протеста, потому что я не мог согласиться с тем, что делалось», — заявил Куницын.