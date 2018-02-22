22.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Линия разграничения не смогла разъединить народ Донбасса — Захарченко

Все предпринимаемые Киевом усилия официального Киева разделить жителей Донбасса обречены на провал.

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Об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Программа воссоединения народа Донбасса показала, что на самом деле мы не разъединены. Линия фронта, которая пролегает между нами, на самом деле – это просто линия, которая когда-нибудь сотрётся. Нельзя разделить один народ, одну территорию, проложить линию в головах людей невозможно», — сказал глава ДНР.

По его словам, эта линия искусственная.

«Как бы Украина ни пыталась разделить нас дальше, заставляя людей на подконтрольной ей территории рыть окопы для ВСУ, призывая их в украинскую армию, у неё ничего не получится. И не только потому, что тут живут их родственники, а потому, что мы думаем одинаково, мы живём одинаково, мы чувствуем одинаково, у нас одно сердце, у нас одна Родина. И не важно, что сейчас люди в Славянске находятся под оккупацией, это сегодня они под оккупацией, а завтра они будут свободны», — убежден руководитель республики.

Он отметил, что Украина бесится от осознания того, что не дается разъединить Донбасс.

«Они не пришли в Закарпатскую область, где такое разделение получилось бы, а пришли в монолит Донбасса, тут такой номер не пройдет. Вы вспомните Великую Отечественную войну, линия фронта проходила под Москвой, а в тыловой Белоруссии подрывались фашистские поезда, рвались мосты, убивались полицаи. Тоже самое происходит и у нас, невозможно разъединить один народ», − резюмировал Захарченко.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник также подтвердил данный факт, отметив, что сила народа Донбасса заключается в его единстве.

«В любом случае, Донбасс своих не бросает, мы один народ, мы объединены общей историей, нашей общей верой. Наша сила, именно в нашем единстве и в нашей вере и нас разорвать просто не возможно», — сказал Пасечник.