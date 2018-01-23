23.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Лупаков: Крейсер «Украина» — на металлолом, его потопят древние немецкие субмарины

Недостроенный ракетный крейсер «Украина», простаивающий у причальной стенки на заводе в Николаеве, нужно было продать еще в начале 90-х годов.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил первый замглавы Союза офицеров Украины, бывший командующий 14-й дивизией подводных лодок Черноморского флота СССР Евгений Лупаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С этим кораблем мы вообще имели проблемы, начиная с его названия. Вся проблема в этом корабле, во-первых, я еще после Академии, будучи на учениях в штабе Черноморского флота, передавали этого крокодила, «Очаков», такой же самый корабль (на самом деле, «Очаков» — не крейсер, а большой противолодочный корабль другого проекта, — ред.), то весь Черноморский флот его не мог защитить.

На одном из учений, когда мы выходили в море на торпедные стрельбы с подводными лодками, я был старшим на борту этого «Очакова», подводная лодка 613-го проекта — это старье, разработанное еще немцами, который захвачен был еще Советским Союзом во время Второй мировой войны, так эта подлодка выпустила единственную торпеду, она крутилась-крутилась, ударила по винтам, и все, вывела корабль из строя.

Этот «крокодил» не нужен Украине однозначно, его нужно было продавать вместе с авианосцем китайцам, японцам — кому угодно, еще тогда. На нем ничего нет украинского, кроме корпуса. Все остальное — это российское производство.

Вся электроника российского производства. Если его вводить в эксплуатацию, то значит поддерживать ВПК России. Нам это надо?

Он достроен, он же был в ходу, проходил ходовые испытания, стоял в Севастополе, дважды экипажи на нем отрабатывали. Не достроено там единственное — Российская Федерация не дает «Базальты». Но не нужно — сегодня береговые ракетные комплексы простреливают Черное море с берега до берега. Такой «крокодил» не нужен.

Если даже и удастся ему когда-то, допустим, там будут «Базальты», бывший «Очаков», а сейчас его назвали «Москвой», если он и выпустит ракеты, то сегодня НАТОвский РЭБ не допустит эти ракеты до авианосцев ударной группы. Ракеты разлетятся по миру куда угодно. А потом загрузить эти ракеты можно будет только в Севастополе и только на специально оборудованном пирсе. Так во время войны этот пирс будет уничтожен, однозначно. И все, до конца войны этот «крокодил» будет не нужен. Так нам он разве нужен?» — заявил Лупаков.