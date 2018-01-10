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10.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Местная власть, Общество, Скандал, Украина, Чернигов

Мэр Чернигова обьявил войну самогоноварению


Мэр Чернигова Владислав Атрошенко распорядился усиленно бороться с незаконным сбытом алкогольных напитков в городе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

В частности, мэра возмутил факт продажи самогона предпринимателями города.

Атрошенко заявил, что правоохранители должны усилить контроль в направлении выявления и прекращения действия точек сбыта нелегальных алкогольных напитков.

Интересно, что Атрошенко еще будучи нардепом от Партии регионов предлагает парламенту разрешить применение наказания в виде лишения свободы на срок до 10 лет за самогоноварение.

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