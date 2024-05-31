Российская «мышка» прячется от санкционной «кошки» на глобальном Юге

«Калибровка» антироссийских санкций проходит сложно, поскольку Запад не заинтересован в этом.

Такое мнение высказал профессор Свободного университета Берлина Александр Либман в интервью ютуб-каналу Private Talks World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящий момент потолок цен на нефть, будем откровенны, практически не работает. Его эффективность оказалась существенно меньше, чем предполагали те, кто вводил эти санкции. Связано это с тем, что Россия накопила огромный флот теневых танкеров, которые осуществляют перевозки российской нефти. А большое количество игроков, та же Индия или Венесуэла, были вполне готовы вступать с Россией в экономические отношения», – сказал Либман.

Он прогнозирует, что новые антироссийские санкции попытаются запретить любое экономическое взаимодействие с судами теневого флота, а также будут направлены против компаний, торгующих российской нефтью, но это даст краткосрочный эффект.

«Я очень и очень сомневаюсь, что ситуация принципиально изменится. Сейчас санкционное давление находится в состоянии, когда общие параметры режима более или менее состоялись, как и сформировались типичные окна для обхода санкционного режима. И как с любым санкционным режимом начинается гонка кошки за мышкой, попытка всеми возможными мерами закрыть эти окна, против чего работает логика арбитража.

С Россией выгодно торговать в силу существующих санкций, а это значит, что будут возникать новые окна и направления. Поэтому добиться эффективности санкций при отсутствии желания коллективного Юга участвовать в этих санкциях будет сложно», – заключил Либман.