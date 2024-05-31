С западными самолетами Украина получает «глаза» и «длинную руку» – военкор

Анатолий Лапин.  
31.05.2024 19:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина получит серьезные возможности по контролю воздушного пространства и ударов по территории России после того, как ей поступят американские истребители F-16 и шведские самолёты дальней радиолокационной разведки Saab 340.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина получит серьезные возможности по контролю воздушного пространства и ударов по территории России после...

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Кроме того, по словам Коца, Украина может получить серьезные ракеты для этих истребителей.

«Прежде всего, это крылатые ракеты. Есть AGM-158 JASSM и более дальнобойный вариант еще с литерами ER. Недорогая, малозаметная, проверенная десятилетиями практики, и дальность у нее очень большая, и мощность боеголовки почти полтонны.

Мы учитываем еще и то, что Швеция решила передать Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, а это уже явно будут работать два самолета ДРЛО в связке с истребителями F-16, они будут являться «глазами» украинских летчиков и значительно повысят их возможности по контролю воздушного пространства. Конечно, вряд ли они будут базироваться у линии боевого соприкосновения», – отметил Коц.

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