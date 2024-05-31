Западные санкции покончили с оттоком капитала из России

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Россия не только справилась с западными санкциями, индивидуальные доходы ее населения растут.

Об этом профессор Свободного университета Берлина Александр Либман заявил в интервью ютуб-каналу Private Talks World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкционное давление оказалось фактором, с которым Россия лучше справилась в силу гибкости рыночной экономики и в силу того, что многие страны глобального Юга к санкциям не присоединились, в силу отсутствия непродуктивных действий в сфере экономической политики. А рост индивидуальных доходов связан с двумя обстоятельствами. Это растущий государственный спрос как на продукцию ВПК, так и на инвестиции, которые в российскую экономику сейчас активно осуществляются. А с другой стороны, это резкий дефицит рабочей силы», – сказал Либман.

Еще одним эффектом санкций стало прекращение оттока российского капитала за рубеж.

«Санкции препятствуют оттоку российского капитала за рубеж. Раньше российский предприниматель, который получал большие доходы, связанные с государственными инвестициями, со спросом ВПК, с общей динамикой развития экономики, выводил их за границу в той или иной форме. Сейчас это невозможно. Доходы остаются в стране. А с другой стороны, дефицит рабочей силы заставляет предпринимателя выплачивать все большую и большую зарплату работникам», – отметил Либман.