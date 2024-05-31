«Российские РЭБы – лучшие в мире» – во Львове отмазывают бежавшую с позиций бригаду

Тарас Стрельцов.  
31.05.2024 21:56
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Харьков


Подразделения 125– бригады теробороны ВСУ, которые бежали с позиций в начале майского наступления РФ на Харьковщину, были вынуждены отстреливаться вслепую, поскольку русские «положили» им связь и «старлинки».

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил военнослужащий ВСУ капитан Андрей Гнатуш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подразделения 125– бригады теробороны ВСУ, которые бежали с позиций в начале майского наступления РФ...

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«Сегодня я прибыл в форме [с наградами], я не выхожу на публику в таком виде, но сегодня ко времени. Потому что наших львовских ребят, 125-ю бригаду, обливали грязью огромное количество СМИ, хотя ребята держались за позиции зубами! Им положили связь, им положили «старлинки». Российские РЭБы – лучшие в мире! Они положили эту связь», – пожаловался Гнатуш.

«Соответственно, ребята глухонемыми боролись, отстреливались. И командиры герои, и офицеры герои, то есть это наши пацаны. И мы должны всегда их поддерживать. И что бы ни было, говорить: заткните пасти, они наши! Потому что критиковать этих людей может только такой же самый в пикселе или в мультикаме», – возмущался ВСУшник.

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