«Собьем с Путина спесь» – в Киеве рассчитывают на перемирие, чтобы «собраться с силами»

Вадим Москаленко.  
31.05.2024 20:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киев должен оказывать «дипломатическое и силовое» воздействие на российское руководство, чтобы склонить его к переговорам и получить возможность собраться с силами.

Об этом в эфире телеканала «Новости Live» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев должен оказывать «дипломатическое и силовое» воздействие на российское руководство, чтобы склонить его к...

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«Именно силовое и дипломатическое давление на Путина – это наш рецепт достижения результата. И поражение конкретных целей – это как раз демонстрация эффективности западного оружия.

И чем более эффективное оружие будет в наших руках, тем больше будет успехов у нас в противостоянии с Россией, и тем быстрее мы сможем сначала остановить врага, стабилизировать фронт, а потом перехватить стратегическую инициативу», – сказал Фесенко.

Он подчеркнул, что сейчас Украина должна сосредоточиться на мирных переговорах, чтобы подготовиться к новой войне.

«Нужно вынудить Путина к реальным мирным переговорам. Его надо принуждать к миру. Нужно с него сбить великороссийскую спесь… как первый шаг. А потом, шаг за шагом, освобождать наши оккупированные территории», – разошелся укро-политолог.

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