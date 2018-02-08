08.02.2018, Северодонецк, Николай Кузнецов
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Донбасс, Общество, Украина

На подконтрольной Киеву Луганщине оказался самый высокий уровень безработицы на Украине


На территории Украины продолжается рост безработицы. Также стремительными темпами снижаются поступления от налогоплательщиков в пенсионный фонд страны.

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Об этом на украинском телеканале «Телекомпания СТВ» рассказал директор Луганского областного центра занятости Сергей Болотский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уровень безработицы на Луганщине составил 16,4 %, это самый высокий процент по всей Украине. Стоит отметить, что средний процент безработицы по территории Украины составляет 9,4 %. Также, по данным Пенсионного фонда Украины, у нас на 20 % снизился уровень плательщиков единого социального взноса. На данный момент ситуация в области очень непростая», − сообщил Болотский.

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