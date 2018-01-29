29.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  2 384 просмотров
Мнение, Политика, Украина

На украинском ТВ рассказали о красных флажках для Порошенко


Президент Украины Петр Порошенко действует сугубо в тех рамках, которые ему выставил Кремль.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, нынешнему украинскому лидеру выставили «красные флажки», через которые он не перешагивает.

«Если говорить об интересах нынешнего режима Петра Порошенко, то этот план полностью вписывается в план Путина. И «Минские договоренности», и вся дальнейшая деятельность руководства Украины, она не выходит за те «красные флажки», которые Путин и Сурков установили для Порошенко. То есть, ты можешь иногда что-нибудь резкое в сторону Путина сказать, но так, чтоб не сильно перебирать, конечно, можешь на словах кричать о войне и о других каких-то вещах, но не в законодательном, не в нормативном плане, не в геополитическом ты не имеешь права выходить за эти «красные флажки». Порошенко за них и не выходит», — заявил Ницой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть