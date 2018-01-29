29.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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На украинском ТВ рассказали о красных флажках для Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко действует сугубо в тех рамках, которые ему выставил Кремль.

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Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, нынешнему украинскому лидеру выставили «красные флажки», через которые он не перешагивает.

«Если говорить об интересах нынешнего режима Петра Порошенко, то этот план полностью вписывается в план Путина. И «Минские договоренности», и вся дальнейшая деятельность руководства Украины, она не выходит за те «красные флажки», которые Путин и Сурков установили для Порошенко. То есть, ты можешь иногда что-нибудь резкое в сторону Путина сказать, но так, чтоб не сильно перебирать, конечно, можешь на словах кричать о войне и о других каких-то вещах, но не в законодательном, не в нормативном плане, не в геополитическом ты не имеешь права выходить за эти «красные флажки». Порошенко за них и не выходит», — заявил Ницой.