28.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Мнение, Общество, Политика, Украина, Экономика

На украинском ТВ сокрушаются: в страну не идут западные инвесторы


При нынешней власти и ее политике на Украину не зайдет ни один крупный инвестор.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский издатель и политик Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, когда президент отчитывается о росте инвестиций в страну, речь идет об отмывании денег, когда украинские же бизнесмены, украв деньги в стране, легализуют их через офшоры и «инвестирование» в украинские проекты.

«Я общаюсь с огромным количеством западных очень богатых людей. Миллиардеров, в том числе. Все они говорят — Украина крайне привлекательна для инвестиций, но пока здесь не будет наброшен аркан на коррупцию, пока здесь не будут созданы прозрачные правила игры, пока здесь не будут работать законы и суды, мы сюда не придем ни ногой, мы не самоубийцы. Речь идет об инвестициях тех, кто наворовал здесь, вывел деньги в офшоры и теперь на эти деньги инвестирует сюда, зная, что его не тронут. Вот об этом может идти речь. Но ни один нормальный западный инвестор, миллиардер не пойдет сюда. Здесь же нет прозрачных правил. Нет, и никто их не собирается делать», — заявил Гордон.

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