20.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Новый украинский закон подвергает репрессиям 250 тысяч жителей Донбасса

Т.н. закон о реинтеграции Донбасса, проголосованный накануне Верховной Радой, отменяет амнистию, предусмотренную Минскими соглашениями, и подвергает репрессиям до 250 тысяч жителей Донбасса, которые на различных уровнях работают в структурах ЛДНР.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню, что, в соответствии с Минскими соглашениями, предусматривалась полная и абсолютная амнистия. Сейчас же написали, что люди, причастные к «оккупационной администрации» (что тоже непонятно – это касается военных и чиновников, или дворников в ЖЭКе) и люди, которые нанесли вред Украине (тоже интересно – кто будет оценивать этот вред?) не могут подлежать амнистии.

По нашим оценкам, речь может идти о 120-250 тысячах человек, которые получают деньги от органов власти. Вот это ядро системы управления, этим людям прямо говорят, что им нет места в Украине. Это отдаляет Донбасс от Украины, создает еще одну зону противостояния и обострения», — считает Бортник.