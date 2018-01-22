22.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Порошенко на день рождения подарили «Московскую вошь»

Президент Украины Петр Порошенко очень понравилась книга Петлюры «Московская вша». Об этом он заявил сегодня, выступая на торжественном собрании, посвященном дню соборности Украины.

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«Мне на день рождения подарили контрпропагандистскую брошюру Симона Петлюры, которая имеет символическое название «Московская вошь». Она, хочу подчеркнуть, совсем не ксенофобская, потому что в ней есть самокритичный раздел «Свои гниды», — цитирует Порошенко его официальный сайт.

Он также сообщил, что настойчиво советовал всем политикам, членам правительства и депутатам прочитать «Воспоминания» Павла Скоропадского, которыми был поражен.

Как сообщал «ПолитНавигатор», одна из киевских улиц, ранее называвшаяся Коминтерновской, переименована в честь Симона Петлюры. Деятельность Петлюры носила антисемитский характер. Он был убит в Париже евреем Самуилом Шварцбардом в отместку за еврейские погромы. Суд оправдал убийцу.