07.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Украина

Порошенко отодвинул Ложкина от инвестиций


Петр Порошенко вывел из состава Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Ложкин стал секретарем совета в августе 2016 года сразу после своей отставки с должности главы Администрации президента.

Временное исполнение обязанностей секретаря совета возложено на Дмитрия Шимкива — заместителя главы администрации президента, говорится в указе главы государства.

Национальный инвестиционный совет — консультативно-совещательный орган при Президенте, созданный в 2014 году вместо Совета отечественных и иностранных инвесторов.

Объявляя о назначении Ложкина секретарем совета, Порошенко говорил, что он будет «ключевым коммуникатором в таком чрезвычайно важном вопросе, как привлечение инвестиций».

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