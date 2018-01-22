22.01.2018, Москва, Максим Карпенко

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Порошенко перечеркнул мирный процесс в Донбассе

Скандальный новый закон по «реинтеграции Донбасса», проголосованный накануне в Верховной Раде, перечеркнул усилия по мирному процессу урегулирования конфликта. Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский обозреватель Армен Гаспарян.

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«Прежде всего, этот закон противоречит Конституции Украины, что вообще достаточно показательно для всей этой истории. На втором месте, конечно, Минские соглашения, которые дезавуированы этим законом.

Позиция Запада меня абсолютно не удивляет — я так подозреваю, что многие там даже и не знают о том, что этот закон принят, потому что они же находятся в очень простой парадигме — «Украина всегда права, а все, что говорит Россия, является пропагандой и так далее».

Другой вопрос, что уже анонсирована встреча в «Нормандском формате», которая скоро произойдет. На ней, конечно, этот вопрос выплывет. Как будет выглядеть господин Порошенко в этой связи — это большие сомнения у меня вызывает. Ему придется объяснять Франции и Германии суть этого законопроекта, который перечеркивает усилия Парижа и Берлина по мирному процессу на Донбассе.

Интересно также послушать, что скажет господин Волкер по этому поводу, потому что этот закон растаптывает те самые «Минские соглашения», о незыблемости исполнения которых он постоянно говорит», — заявил Гаспарян.