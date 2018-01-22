22.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Порошенко уже дважды заявил об «украинской оккупации Донбасса»

Президент Украины Петр Порошенко вновь оговорился и заявил об «украинской оккупации Донбасса», выступая сегодня на торжественном собрании, посвященном дню соборности Украины.

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«Радостный праздник Дня Соборности будет для украинцев с горьким привкусом, покуда сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет украинскую суверенную землю Крыма и Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сказал Порошенко.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в январе прошлого года Порошенко, выступая перед военными в Мариуполе, заявил о «временной украинской оккупации».

А в декабре того же года в ходе выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины, Порошенко вновь оговорился. «Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — сказал украинский президент.