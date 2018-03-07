07.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Путин рассказал, как над ним издевались на Западе

Президента РФ Владимира Путина был удивлен ответом западных политиков на свои претензии по поводу госпереворота на Украине. Об этом он заявил в фильме «Мировопорядок 2018», который его автор Владимир Соловьев разместил сегодня в соцсетях.

«Руководством еврокомиссии ответ был странный: мы же не вмешиваемся в ваши отношения с Китаем. Большая разница. Было удивительно слышать такие вещи», — сказал Путин.

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Он убежден: если бы мнение России было учтено в 2014 году, Украина бы выиграла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы это сделали немного по-другому, это было бы намного выгоднее для Украины. У нас не разорвались бы кооперационные цепочки. Украина сохранила бы целые отрасли своего производства.

Сейчас там закрыто КБ «Антонов», которое представляет большее достояние — больше, чем газотранспортная система. Ради чего это все разрушается? Ради цивилизационного выбора в пользу нищеты. В пользу возможности легально работать по туристическим визам в Европе?» — сказал Путин.