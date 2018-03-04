04.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, Киев, Общество, Политика, Политические репрессии, Происшествия, Спецслужбы, Украина

СБУ «повязала» двух киевлян за посты в поддержку Донбасса в соцсетях


Сотрудники СБУ заявили, что разоблачили в Киеве двух администраторов «антиукраинских» сообществ в социальных сетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщается на сайте ведомства. 

«Правоохранители задокументировали, что злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ЛДНР и распространяли информацию, которая дискредитирует проведение АТО», — говорится в отчете.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления «противоправной деятельности».

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия.

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