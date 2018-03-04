04.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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СБУ «повязала» двух киевлян за посты в поддержку Донбасса в соцсетях

Сотрудники СБУ заявили, что разоблачили в Киеве двух администраторов «антиукраинских» сообществ в социальных сетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Правоохранители задокументировали, что злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ЛДНР и распространяли информацию, которая дискредитирует проведение АТО», — говорится в отчете.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления «противоправной деятельности».

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия.