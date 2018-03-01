01.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст: старая песня зазвучала в Раде на новый мотив

Нардепы устроили грызню в сессионной зале ВР во время принятия постановления о признании выборов президента Российской Федерации незаконными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, депутат от «Самопомощи» Роман Семенуха предложил одному из авторов постановления, лидеру фракции «Народный фронт» Максиму Бурбаку не размениваться на такие документы, а разу отменить Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ.

«Общаясь с нашими международными партнерами, очень часто слышим упрек от них: «Почему вы до сих пор не расторгли Договор о дружбе с Россией?». Как на ваш взгляд, может быть, первоочередным, если мы хотим и требуем какой-то реакции международного сообщества, то не правильнее и последовательнее было бы расторгнуть такой договор с Российской Федерацией?», — заявил Семенуха.

На это рассердившийся Бурбак упрекнул представителя «Самопомощи», чей лидер Андрей Садовой является мэром Львова, в сотрудничестве с российскими структурами.

«А у меня также есть вопрос — а почему до сих пор во Львове проходит «Альфа-Джаз», фестиваль? Который проходит по инициативе банка из страны-агрессора. У меня тоже много есть вопросов. Не ставьте преграды принятию важного постановления, которым будут признаваться выборы нелегитимными. Или вы сознательно затягиваете время или пиаритесь на этой теме. Вы или поддержите или не поддержите — это ваше личное право», — возразил Бурбак.