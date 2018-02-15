15.02.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Скандал: Два ВСУшника расстреляли своих сослуживцев-морпехов

В штабе «АТО» сообщили о гибели нескольких морских пехотинцев ВСУ, тела которых обнаружили в доме, где они временно проживали.

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«Представителями Военной службы правопорядка в Вооружённых силах Украины и Национальной полиции Украины выясняются причины и подробности происшествия относительно гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты. По предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали», – сообщают в пресс-центре так называемой «АТО», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»..

Позже появились детали произошедшего – четверо украинских солдат были расстреляны своими сослуживцами.

«Двое военных расстреляли четверых. Они погибли», – подтвердили в сообщении.