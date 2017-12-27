27.12.2017, Одесса, Игорь Плисюк

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Скандала не вышло: окончательное решение по Екатерине в Одессе отложили на февраль

Итак, нынешним утром неравнодушные к судьбе одного из символов истории и самого духа нашего города одесситы собрались под зданием Одесского апелляционного суда на Софиевской улице. Не скажу, что нас было очень много – учитывая рабочий день, собралось порядка полутора-двух сотен человек. В принципе, результат сегодняшнего суда можно было предсказать по безошибочной «примете» — полному отсутствию представителей майдануто-погромной клаки.

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Учитывая удивительную «независимость» наших судов, говорило это о том, что «окончательное решение екатерининского вопроса» сегодня принято не будет. И о том, что в день приезда аж самого пана Порошенко в нашу область, скандальное решение (при любом вердикте – о сносе или о его отмене!) и привычное буйство «активистов» в зале суда было не только не заказано и не оплачено, но и строго запрещено… А раз так – роль клоуна единолично взял на себя адвокат Сергей Кармазин, представляющий интересы некоего «казачьего общества «Сич», требующего уничтожения монумента императрице и её сподвижникам. Оный блюститель украинского хуторянского благочиния вел речи не о реальных юридических основаниях для удовлетворения иска, но весьма косноязычно пересказывал популярные среди националистов байки о «ненависти Екатерины к украинскому народу», в качестве доводов почему-то ссылаясь на Александра Сергеевича Пушкина. Очевидно, Тарас Шевченко показался ему менее авторитетным источником.

А под зданием суда – пришедшие поддержать наше право на свою, неискаженную историю и достоинство, обсуждали утреннее заявление мэра Одессы Геннадия Труханова. В нем доселе достаточно дипломатичный глава муниципалитета жестко обозначил позицию городской власти, назвав требование снести памятник попыткой столкнуть стороны лбами и всколыхнуть обстановку в городе. По его мнению, речь идет не о политике, но об элементарном уважении одесситов к своей истории и традициям. Городская власть – категорически против уничтожения монумента!

И большинство жителей Одессы придерживаются того же мнения. Вчерашний уличный социологический опрос горожан дал однозначный ответ на вопрос, чего хотят одесситы: более 90% против сноса!

Да, под судом нас было не очень много. Однако, пришедшие являлись как бы «кадрированным полком», в коем каждый «офицер» при необходимости поведет за собой сотни «солдат». Представитель левых сил Одессы Морис Ибрагим провел импровизированный митинг, анонсировав массированную кампанию протестов, встречных исков и петиций во все возможные украинские и мировые инстанции в случае неблагоприятного решения суда. Известная деятельница антимайдановского движения Нина Качановская по прозвищу «Мадам Баррикада» лихо высмеивала режим временщиков. Почетный гражданин Одессы Олег Губарь – давал интервью СМИ, спокойно и взвешенно взывая к разуму и европейскому опыту. Ведь там-то, куда так стремятся наши «творцы революции» — мирно уживаются на улицах и площадях памятники и якобинцам и королям. А в Испании, еще при диктаторском режиме Франко увековечены были обе стороны гражданского противостояния.

Были на Софиевской и журналисты, и ученые, и священники, и люди пожилые. И молодежь. Левые и правые, коммунисты и анархисты. Настоящие одесситы, а не пришлые «активисты». Созидатели и хранители, а не разрушители.

Не было лишь панов либералов промайданного толка, вроде бы и выступивших против вандализма, но, сами понимаете, решивших не рисковать. Как бы чего не вышло, как бы по шее не схлопотать от вчерашних союзников по майдану.

Одним словом, все прошло тихо-мирно. И то, что продолжение суда перенесено на 2 февраля 2018 годя – было понятно загодя. Так что – Одесса ждет и не расслабляется. И при любом вердикте – мы готовы защитить свою историю и свою честь. Екатерине – быть на своем законном месте!