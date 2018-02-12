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Украина находится на грани войны со своими соседями
Украинская власть умудрилась рассориться практически со всеми соседями Украины по внешнему периметру границ.
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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил журналист Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Фактически у нас сейчас в разгаре холодная война. И только спички не хватает, чтобы эта холодная война перешла в горячую войну… С Польшей поссорились, с Венгрией поссорились, с Чехией поссорились, с Россией вообще ситуация войны. С белорусами тоже шпионский скандал, с турками тоже ненормальные отношения, мне кажется, что только с молдаванами — и то под знаком вопроса», — заявил Коцаба.
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Метки: Руслан Коцаба, Украина после Майдана
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