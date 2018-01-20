20.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина «титаническими усилиями» срывает возвращение России в ПАСЕ

Украине «титаническими усилиями» удалось сорвать попытку вернуть делегацию России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2018 г. Об этом в издании «Зеркало недели» написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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«В декабре 2017-го Украина начала получать четкие сигналы, что под давлением российских аргументов вопрос решен положительно для Москвы, и мы должны воспринять это как данность. Нам, в буквальном смысле, предлагали сдаться. Мы не сдались. И еще несколько партнеров тоже не сдались. Не будет преувеличением утверждать, что если бы не отчаянное сопротивление противников возвращения, прежде всего Украины, Россия уже вновь была бы в ПАСЕ, как ни в чем ни бывало», — написал Кулеба.

Он признается, что «от отдельных влиятельных партнеров можно услышать, что Россию следует терпеть такой, какой она есть, поскольку иначе она выйдет из Совета Европы».

«Тем более неприятно наблюдать, как серьезные люди обосновывают ими необходимость драматических уступок России. технически это планируют сделать путем внесения изменения в правила процедуры Ассамблеи, которая сделает невозможным применение санкций. Для движения в этом направлении Бюро ПАСЕ даже создало ad hoc комитет. России предложили принять участие в его работе в статусе приглашенной звезды. Россия любезно приглашение приняла», — сетует Кулеба.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что России следует возобновить работу в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Санкции на российскую делегацию в ПАСЕ были наложены в апреле 2014 года после воссоединения Крыма с РФ. Делегация Госдумы была лишена права голоса, а ее члены — права занимать руководящие должности в ПАСЕ, назначаться докладчиками и входить в состав мониторинговых миссий.

В ответ в знак протеста с июля 2014 года делегация России отказывается от участия в заседаниях ПАСЕ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и полномочий комиссара СЕ по правам человека, поскольку российская делегация не участвует в голосовании за их кандидатуры.

Ряд наблюдателей не исключают, что одним из решающих факторов, который подталкивает генсека Ягланда к сближению с Россией, является финансовый. Ведь с июля 2017 года Москва объявила о своем намерении приостановить выплату членских взносов в бюджет СЕ.