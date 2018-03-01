01.03.2018, Киев, Игорь Петров
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Галичина, ЕС, Украина, Эмиграция

Украинские гастарбайтеры формируют уже 5% ВВП Польши


Польская экономика уже не может обойтись без рук украинских гастарбайтеров. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше всего украинцев по трудовым визам работает на польских предприятиях. На сегодняшний момент крупные польские компании с удовольствием берут рабочих, в том числе и средний руководящий персонал. Топ-менеджерами они брать, конечно, не хотят. И да, по состоянию на текущий день эта тенденция будет расти.

Кроме того, что они платят зарплату, они обеспечивают и социальный пакет. Согласно официальным данным пенсионного фонда Польши, 437 тыс. украинцев уже имеют право получать пенсию на территории Польши. Они платят пенсионные взносы. Со временем это количество будет увеличиваться.

Так что будет интересная ситуация – граждане Украины будут выбирать, где получать пенсию – в Польше или в Украине. Но для того, чтобы получать пенсию в Польше, надо жить на территории Польши.

На сегодняшний день экономика Польши без наших рук обойтись не может. Премьер-министр Польши заявил – 5% ВВП Польши формируют украинские гастарбайтеры. И да, они заинтересованы», — сказал экономист.

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