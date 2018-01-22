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В Борисполе задержали украинского ученого при попытке вывоза секретной информации в Иран
Старший научный сотрудник одного из исследовательских институтов пытался вывезти в Иран секретную информацию про гидроакустический комплекс флагмана украинских ВМС фрегата «Гетман Сагайдачный», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.
Мужчина скопировал указанную информацию себе на флеш-накопитель.
Ученый был задержан в зоне таможенного контроля аэропорта «Борисполь» сотрудниками правоохранительных органов на основании постановления суда.
55-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.
Метки: Иран, Фрегат Гетман Сагайдачный, шпионаж
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