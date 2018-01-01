22.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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В ДНР рассказали о схеме, как СБУшники «отжимают» пенсии и имущество на линии разграничения

Украинские спецслужбы уже на протяжении полутора лет славятся тем, что используют любую возможность, чтобы ограбить тех людей, которые пересекают линию разграничения.

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Такое заявление во время пресс-конференции сделала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Хотел бы добавить по поводу имущества. Спецслужбы Украины зачастую занимаются тем, что отжимают имущество и недвижимость у людей, которых задерживают. Очень многим людям они просто шьют дела, просто по причине того, что у них есть, что забрать, и они потом не смогут себя защитить», – заявил освобождённый из украинского плена бывший ополченец Андрей Дементьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Его заявление прокомментировала омбудсмен ДНР:

«Да, такая манипуляционная схема действительно появилась. Если я не ошибаюсь, это произошло примерно года полтора назад. Пенсионеры, люди, выезжающие на Украину за соцвыплатами или по бизнес-вопросам, украинские спецслужбы задерживают для собственной выгоды. Подобные «маячки» уже давно к нам приходят, и мы обращаемся по этому поводу в международные организации, в основном, в ООН по правам человека. В каких-то случаях они действительно начинают «мониторить людей» и потом их отпускают, но если у них есть шанс за что-то где-то зацепиться, как было в случае с налогоплательщиком, они его оставляют и не решают вопрос до конца. Тем не менее, многие люди, которые выезжали на Украину и у которых есть что-то в финансовом плане, при задержании просто сразу откуплялись. И только поэтому они не были задержаны».

Дарья Морозова также рассказала о схеме с пенсиями, которой сейчас активно пользуются украинские спецслужбы:

«Опять же, про пенсии – довольно распространённая тема. Когда, например, человек заезжает за пенсией, его не арестовывают, но как только он выезжает, зная о том, что он несколько часов назад выехал за пенсионными выплатами, его тут же задерживают. Соответственно, потом через энное количество времени его могут отпустить, но уже без пенсии».