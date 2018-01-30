30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина, Финансы, Экономика

Вслед за Эстонией Украина поссорилась из-за оффшоров и с Латвией


Министерство иностранных дел Латвии вручило Украине официальную ноту из-за внесения страны в список офшоров, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на латвийское издание LETA.

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Как уточняется, в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах Украины Алису Подоляк и вручили ноту с требованием исключить Латвию из списка офшоров.

По словам Ринкевича, данная ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации Украиной нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль.

Кроме того, над данным вопросом вместе работают послы Латвии и Эстонии в Украине, так как Эстония тоже попала в этот список.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», премьер Эстонии Юри Ратас потребовал от Украины исключить страну из списка офшоров. Он также отметил, что ни одна другая страна в мире не причисляет Эстонию к офшорам. До этого министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Латвия и Эстония попали в список офшорных зон из-за конфликта законов.

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