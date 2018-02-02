02.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ВСУ расписались в неспособности сражаться на поле боя

Попыткой покушения на министра обороны ДНР Украина в очередной раз показала себя как террористическое государство.

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Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал известный сербский доброволец, воюющий в Донбассе на стороне республик, Деян Берич («Деки»).

«Украинская сторона уже не в первый раз показывает всему миру своё истинное лицо, а именно – самого обычного террористического государства. Киев по-прежнему не оставляет попыток убрать людей, которые что-то значат в Республике – ведущие командиры подразделений, офицерский состав и руководство – был убит Моторола, Гиви, на Захарченко было уже несколько покушений, на министра доходов и сборов Александра Тимофеева (Ташкента)», – отметил «Деки».

«ВСУ просто не могут честно сражаться на передовой, как и положено нормальным военным — только террористическими способами», — добавил он.

По его мнению, вчерашнее покушение на министра обороны ДНР Владимира Кононова – ещё один шаг Киева к дальнейшему обострению ситуации, о котором в ВС ДНР уже неоднократно предупреждали.

«Я сильно сомневаюсь, что они пойдут в открытое наступление, но на лицо – явное обострение ситуации. Думаю, что намечается что-то серьёзное, потому как они уже несколько раз предпринимали активные попытки, и мы видим, что каждая новая – сильнее и страшнее предыдущей», – подытожил Берич.