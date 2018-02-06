06.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Вятрович о прищемленных фаберже бандеровцев в Польше: «На Украине нет такого диктата!»

Запрет бандеровской идеологии в Польше следует расценивать как запрет на дискуссии относительно исторических событий и диктат одной точки зрения. Ничего подобного на Украине победившего Майдана нет.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил одиозный глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу какого-то националистического или иного диктата в Украине над историей. В Украине существуют дискуссии вокруг холокоста, голодомора, Второй мировой войны, вокруг участия украинцев в преступлениях по отношению к польскому населению.

Все это абсолютно возможно в Украине и, на мой взгляд, это признак нормального украинского общества.

В Украине слышны голоса националистов, либералов, другие голоса. В то же время, до чего сейчас доходит Польша — это, по сути, сведение дискуссии к одному голосу. Такой угрозы в Украине даже близко нет, слава Богу», — заявил Вятрович.