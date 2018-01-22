22.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Западные спецслужбы сажают Порошенко на поводок компромата

Введение персональных санкций против отдельных представителей власти Украины будет использоваться Западом для установления окончательного контроля над киевской верхушкой, где олигархи при власти пытаются сохранить некую долю самостоятельности и противятся, например, появлению лоббируемого США Антикоррупционного суда. На представителей «украинской элиты» западными спецслужбами уже собирается и дозировано «сливается» компромат.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошей альтернативой отмене либерализованного визового режима было бы введение персональных санкций ЕС против отдельных представителей украинской власти. При этом этот подход должен быть очень четко персонифицирован и аргументирован.

В пользу моей гипотезы говорят все эти «черные лебеди», которые появляются последние три недели. Просто так не появляются публикации в Аль-Джазире, которая преимущественно сосредоточена на событиях в исламском мире, и неисламские страны освещает далеко не каждый месяц.

Что касается отдыха на Мальдивах, то никакой журналист Ткач не мог в течение трех дней собрать эту информацию. Ни один отель не будет какому-то «левому» журналисту из далекой непонятной страны давать информацию о своих клиентах, расценках и т.д. Это серьезный бизнес, и одна такая утечка информации стоит отелю, компании, таких репутационных потерь, что любой серьезный бизнесмен три раза подумает и, скорее всего, откажется.

Это свидетельствует о том, что западные спецслужбы собирают большой массив информации по представителям украинской власти, эта информация уже достигла некоего критического уровня, и ее начали дозировано сливать.

Таким образом, этот поводок подтягивают, и в самое ближайшее время украинской власти придется сделать выбор – либо они смиряются с длиной поводка, либо они пытаются с этого поводка сорваться со всеми последствиями», — сказал украинский политолог.