300 лошадей под нож? – хозяин ялтинской «Сказки» купил единственную ферму кумыса в Крыму

Хозяин частных зоопарков Крыма – ялтинской «Сказки» и парка львов «Тайган» – Олег Зубков выкупил агрофирму «Зеленогорск» – единственное предприятие по выпуску кумыса на полуострове.

Продолжать кумысное дело зообизнесмен не намерен. Есть угроза, что стадо из 300 голов лошадей пойдёт под нож, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ещё недавно агрофирму «Зеленогорск» представляли как одно из старейших и уникальнейших предприятий Крыма. В советское время совхоз «Зеленогорский» поставлял кумыс в 35 санаториев для лечения, оздоровления и профилактики заболеваний лёгких, пищеварительного тракта, нарушения обмена веществ и малокровия, в том числе у детей. Производство кумыса максимально приблизили к здравницам, поскольку только первые трое суток напиток сохраняет целебные свойства. Поэтому в 50-х годах в крымском предгорье создали госпредприятие, завезли башкирских лошадей и с мая по октябрь выпасали их на горных лугах, там же собирая молоко, чтобы переработать в кумыс.

С распадом СССР прекратила существование централизованная система кумысолечения, производство сократили на две трети, и кумыс продавали в собственной сети магазинов: скоропортящийся товар не имеет доступа в ретейл. В украинский период крымский кумыс вывозили в Евросоюз в спиртовом растворе: в промышленных условиях спирт выпаривали, а из кумыса делали лекарственные препараты на натуральной основе. Но даже коронавирус не вернул кумысу былую славу исцеления от лёгочных недугов.

«С перепугу люди лечились чем угодно, кроме кумыса. Никто не рассказывал о том, что это помогает, что этим лечили туберкулёз. Мы даже в качестве гуманитарной помощи не можем его поставлять в военные санатории для скорейшего восстановления бойцов, потому что срок хранения небольшой, а выйти на централизованные поставки для нас, скорее, мечта, чем возможность», – сетовал директор агрофирмы Василий Любовецкий.

В 2014 году, после возвращения Крыма в состав РФ, из Башкирии в Крым прислали пять племенных жеребцов для обновления генофонда табуна. Следующим шагом должна была стать помощь в разработке регионального закона о поддержке коневодства, которое держалось на голом энтузиазме. Но, видимо, до этого не дошло, и с долгами в 100 миллионов рублей уникальное производство ушло с молотка.

Новый владелец уже заявил, что производство кумыса – пережиток советского прошлого и экономически нерентабельно. Другое дело – мясопереработка: известно, что у Зубкова уже есть собственная свиноферма в Ульяновке. Если прежде на колбасу пускали жеребцов, сохраняя молочное стадо, то теперь от него решено отказаться.

«Начнём развивать мясное животноводство. Займёмся вплотную колбасным цехом — будем наращивать производство мясных изделий. Хотелось бы иметь фирменные павильоны и магазины: и в Севастополе, и в Симферополе, и в Ялте, и в Судаке, и в Феодосии, и везде. Зеленогорская продукция действительно очень вкусная, я сам многие годы её потребляю», — заявил Зубков.

За молоком кобылиц в Зеленогорск приезжали родители детей, плохо набирающих вес и страдающих лёгочными заболеваниями. Но всё держалось на уровне семейных рецептов и традиций: прописывать больным детям кумыс не станет ни один терапевт, как это было ещё в 80-е годы. И если раньше о крымском кумысе, как о натуральном продукте с целебными свойствами, мало кто знал, то теперь, похоже, пришла пора о нём вообще забыть.