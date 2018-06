22.06.2018, Москва, Олег Кравцов

2 548 просмотров

“А где ваши медведи?” – иностранные болельщики в России

Футбольные болельщики из 32 стран разъехались по 11 российским городам. При этом фанаты “с удивлением взирают на «многогранную Россию», а жители регионов — на нестандартных заграничных гостей”.

Об этом в материале о пребывании иностранных болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу в РФ, пишет “Московский комсомолец”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Так, Нижнем Новгороде, отмечает издание, вспоминают группу болельщиков из Стокгольма: бородатые мужички в париках с косичками и ярких сарафанах — а-ля Кончита Вурст — целый день «работали фотомоделями» на пешеходной Покровской улице города.

“… еще одна забавная группа отличалась желтыми футболками со специальной надписью на русском «Пива, пожалуйста». Как пояснили фанаты, «это для того, чтобы официанты нас понимали». Но живой отклик в душах нижегородцев вызвали два других шведа — уснувших после бурного отмечания игры своей команды прямо на газоне в центре города. Поутру они проснулись в окружении вежливых полицейских, которые пыталиcь выяснить, не случилось ли с гостями чего страшного?

Видимо, само пробуждение под взглядом семерых как минимум стражей порядка, стало для гостей самым кошмарным. «Dont worry. We are your frends», — успокаивал шведов волонтер, присевший возле них. Но те озирались, тщетно пытаясь понять, что с ними теперь будет. А все было хорошо. Напоили водой и до гостиницы проводили”, – сообщает газета.

А вот в Ростов-на-Дону, оказывается, многие болельщики ехали в надежде увидеть «настоящих казаков». Их любопытство, указывают журналисты, было удовлетворено сполна: помимо того что казаки на лошадях помогали полиции следить за порядком в городе, для гостей еще на берегу Дона устроили показательные выступления с разводом конного караула и мастерством владения шашкой.

“Особо впечатлились болельщики из Саудовской Аравии: «У нас на флаге есть меч, поэтому это нам близко», — рассказывали они местным СМИ… В Казани болельщики всерьез спрашивали: «А где ваши медведи? Как их можно увидеть?», – передает “МК” слова иностранцев. – Вообще-то в столице Татарстана есть хороший зоопарк, но посылать туда фанатов казанцы не решались — после того как одного любопытного китайского туриста в день открытия чемпионата там за руку цапнул енот”.