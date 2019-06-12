12.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Киев, Мнение, Общество, Политика, СМИ, Украина
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«А нас за що?» – в Нацкорпусе осудили атаки на политиков с зелёнкой

Спикер ультраправой партии «Нацкорпус» осудил нападения на политиков с целью облить их зеленкой.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил пресс-секретарь партии Александр Алфёров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню эпизод, когда Вилкула облили зелёнкой, не помню, было ли это за какие-то конкретные поступки, но мне кажется личность Вилкула достаточно одиозная для украинского политикума, обливают у нас зелёнкой и премьер-министров, и мэров городов. В то же время хочется сказать, что такие методы не являются правильными. Помним убийство Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой просто, чтобы испортить лицо. Эти методы неправильные и всё-таки должны остаться в стороне от современного политического процесса», – заявил Алфёров.

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