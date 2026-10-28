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Задолго до СВО Запад сделал ставку на внутреннюю дестабилизацию России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил немецкий американист и исследователь пропаганды Йонас Тёгель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году от приглашения Украины в НАТО дистанцировалась Ангела Меркель

«Однако НАТО — и ​​прежде всего США — все же дали Украине понять, что такая возможность существует. Более того, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр незадолго до этого саммита НАТО провел беседу с Джоном Маккейном (известным американским «ястребом» и одним из представителей неоконсерваторов). В ходе этого разговора Блэр заявил, что стратегия должна заключаться в том, чтобы, действуя в регионах, граничащих с Россией, в зонах, которые Москва считает сферой своих интересов, а также вдоль ее реальных границ, довести Россию до состояния, близкого к отчаянию. Посмотрите, насколько подлая это была стратегия. Еще в 2008 году было решено: давайте-ка подразним русского медведя, давайте будем создавать у его границ такие угрозы, чтобы он стал немного параноидальным, чтобы начал испытывать страх», – сказал Тёгель.

Он обратил внимание, что газета New York Times опубликовала в 2024 году статью, в которой подробно разъясняется роль ЦРУ на Украине.

«Для ЦРУ это было полезно, поскольку они получали из России информацию, которую иначе не могли бы добыть. А для украинцев это было просто отлично: они освоили соответствующие методы и прошли полноценную военную

подготовку для ведения разведывательной деятельности, как можно было бы совершать теракты, хотя это якобы было только в целях обороны», – отмечает эксперт.