«Довести Россию до отчаяния». В Германии рассказали о «подлой стратегии» ЦРУ и британцев

Игорь Шкапа.  
28.10.2026 11:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 470
 
Великобритания, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Спецслужбы, США, Украина, ЦРУ


Задолго до СВО Запад сделал ставку на внутреннюю дестабилизацию России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил немецкий американист и исследователь пропаганды Йонас Тёгель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Задолго до СВО Запад сделал ставку на внутреннюю дестабилизацию России. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Эксперт напомнил, что в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году от приглашения Украины в НАТО дистанцировалась Ангела Меркель

«Однако НАТО — и ​​прежде всего США — все же дали Украине понять, что такая возможность существует. Более того, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр незадолго до этого саммита НАТО провел беседу с Джоном Маккейном (известным американским «ястребом» и одним из представителей неоконсерваторов). В ходе этого разговора Блэр заявил, что стратегия должна заключаться в том, чтобы, действуя в регионах, граничащих с Россией, в зонах, которые Москва считает сферой своих интересов, а также вдоль ее реальных границ, довести Россию до состояния, близкого к отчаянию.

Посмотрите, насколько подлая это была стратегия. Еще в 2008 году было решено: давайте-ка подразним русского медведя, давайте будем создавать у его границ такие угрозы, чтобы он стал немного параноидальным, чтобы начал испытывать страх», – сказал Тёгель.

Он обратил внимание, что газета New York Times опубликовала в 2024 году статью, в которой подробно разъясняется роль ЦРУ на Украине.

«Для ЦРУ это было полезно, поскольку они получали из России информацию, которую иначе не могли бы добыть. А для украинцев это было просто отлично: они освоили соответствующие методы и прошли полноценную военную
подготовку для ведения разведывательной деятельности, как можно было бы совершать теракты, хотя это якобы было только в целях обороны», – отмечает эксперт.

«То есть можно сказать, что на Украине велась партизанская война и шпионская деятельность против России при поддержке ЦРУ, причем прямо у российской границы. И это как раз то, о чем говорил Тони Блэр», – подчеркнул немец.

Метки:

English version :: Читать на английском «Довести Россию до отчаяния». В Германии рассказали о «подлой стратегии» ЦРУ и британцев

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора