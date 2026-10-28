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Главное достижение Украины за последние годы – это то, что в мире узнали о существовании такой страны и больше не считают ее частью России.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявила эмигрантка, вице-президент «Мирового конгресса украинцев в Северной Америке и Мексике» Марта Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никогда Украина не была в такой позиции силы, как сегодня. Потому что весь мир удивлен от Украины за все инновации военного вооружения. Все удивлены, что Украина, которая должна была сдаться за пять дней, что уже пять лет, и Украина есть и будет, и весь мир это признает. Когда-то так было, 30-35 лет назад, когда нас в Америке спрашивали, кто мы есть, мы говорили: «Ukrainian, fromUkraine», то нам говорили: «А где есть такое государство, такого нет, есть Russia». А теперь уже никто такого не спросит. Так что Украина находится совсем в другой ситуации. И надо использовать ту возможность, что весь мир признает Украину и украинское государство, и украинское правительство», – разглагольствовала Фарион.

В отличие от обычных «громадян», чикагская бандеровка не страдает под ежедневными обстрелами, предпочитая «пышатыся» Украиной из-за океана, подстрекая к продолжению кровопролития.

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