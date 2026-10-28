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В отличие от европейцев, русские готовы идти на жертвы ради своего государства.

Об этом в эфире канала Super Express заявил бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Новаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, Россия — это страна, которая в долгосрочной перспективе выстроила всю свою государственность, экономику и общественную жизнь так, чтобы функционировать в качестве агрессивного, ориентированного на войну государства. Честно говоря, русские добились политического успеха: несмотря на экономическую слабость и относительно неразвитые социальные структуры, им удалось пробиться в ряды великих держав, определяющих ход мировых событий», – сказал экс-посол.

По его словам, русские добились этого, «используя свои военные возможности для создания того международного статуса, к которому так стремятся».