Истерика польского дипломата: «Россия вошла в число великих держав»

Игорь Шкапа.  
28.10.2026 12:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Россия


В отличие от европейцев, русские готовы идти на жертвы ради своего государства.

Об этом в эфире канала Super Express заявил бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Новаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от европейцев, русские готовы идти на жертвы ради своего государства. Об этом...

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«На мой взгляд, Россия — это страна, которая в долгосрочной перспективе выстроила всю свою государственность, экономику и общественную жизнь так, чтобы функционировать в качестве агрессивного, ориентированного на войну государства. Честно говоря, русские добились политического успеха: несмотря на экономическую слабость и относительно неразвитые социальные структуры, им удалось пробиться в ряды великих держав, определяющих ход мировых событий», – сказал экс-посол.

По его словам, русские добились этого, «используя свои военные возможности для создания того международного статуса, к которому так стремятся».

«Социологические исследования показывают, что российские граждане — в отличие, скажем, от поляков или жителей Западной Европы — готовы жертвовать собственным благополучием и процветанием ради могущества государства. Именно это они и продолжают делать. Более того, война против Украины скорее сплотила российское общество вокруг Путина, чем подорвала его популярность. А это значит, что им неизбежно потребуется какая-нибудь война, если, конечно, исключить возможность мирного урегулирования, в которое я не верю», – заявил польский русофоб.

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English version :: Читать на английском Истерика польского дипломата: «Россия вошла в число великих держав»

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