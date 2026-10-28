Максимум, что может Трамп – заставить Украину отказаться от НАТО, – американский эксперт

АнатолийЛапин.  
28.10.2026 13:14
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Политика, США, Украина


Дональд Трамп не готов пойти на давление, которое заставило бы Киев вывести ВСУ из занятой части Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Аль Джазира на английском» заявил директор программы «Евразия» в американском Институте Куинси Питер Пол Анатоль Ливен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп не готов пойти на давление, которое заставило бы Киев вывести ВСУ из...

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«Проблема в том, что они, похоже, искренне верили, что Украину можно убедить оказать на нее давление, чтобы она оставила последний кусок Донбасса, который все еще находится под контролем Украины.

Но каждый украинец говорил мне, что ни одно украинское правительство на это не пойдет – это невозможно с моральной и политической точек зрения.

Признать де-факто, что Россия сохранит захваченные территории, это другое дело, потому что, как вы понимаете, военная реальность такова, что украинцы не смогут их вернуть. Но нельзя заставить украинцев отдать еще больше.

Чтобы добиться этого, нужно фактически прекратить всю американскую поддержку. И, как я уже говорил, администрация Трампа пока не готова пойти на это.

Но дело в том, что по другим вопросам администрация Трампа, похоже, готова заставить украинцев согласиться: никакого членства в НАТО, никаких европейских войск на Украине.

Если послушать многих украинцев, в том числе бывшего главнокомандующего Залужного, который сейчас является послом в Лондоне, и многие украинцы уже смирились с этим», – заявил Ливен.

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English version :: Читать на английском Максимум, что может Трамп – заставить Украину отказаться от НАТО, – американский эксперт

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