За десятилетия блокады и не признания даже со стороны России, Приднестровье дрейфует в сторону Запада – местное население «подстраховалось» европейскими паспортами, а элиты хранят деньги на западных счетах.

Об этом в беседе с отставным полковником СБУ Олегом Стариковым заявил молдавский политолог и социолог Ян Лисневский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Приднестровья шансы вступить в ЕС намного больше, чем у Республики Молдова. Потому что по процентам Приднестровья 60% населения уже граждане ЕС. Не то, что сторонники ЕС, а полноценные граждане. Почему? Потому что во время кризиса 2017 – 2018 многие приднестровцы сделали себе несколько паспортов. У них есть приднестровский местный паспорт, украинский, российский, молдавский, румынский и на всякий случай болгарский. Шесть паспортов как минимум. Таким образом, 60% они уже являются гражданами европейских стран», – утверждает Лисневский.

Кроме того, говорит он, в ПМР есть важный объект, который интересен США. По его словам, это Молдавская ГРЭС, которая может стать важным источником электроэнергии для американских дата-ценров.

Не считает социолог проблемой и позицию властей ПМР.