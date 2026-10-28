В Кишинёве потирают руки: Всё идёт по плану. 60% жителей Приднестровья уже с европейскими паспортами
За десятилетия блокады и не признания даже со стороны России, Приднестровье дрейфует в сторону Запада – местное население «подстраховалось» европейскими паспортами, а элиты хранят деньги на западных счетах.
Об этом в беседе с отставным полковником СБУ Олегом Стариковым заявил молдавский политолог и социолог Ян Лисневский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У Приднестровья шансы вступить в ЕС намного больше, чем у Республики Молдова. Потому что по процентам Приднестровья 60% населения уже граждане ЕС. Не то, что сторонники ЕС, а полноценные граждане. Почему? Потому что во время кризиса 2017 – 2018 многие приднестровцы сделали себе несколько паспортов. У них есть приднестровский местный паспорт, украинский, российский, молдавский, румынский и на всякий случай болгарский. Шесть паспортов как минимум. Таким образом, 60% они уже являются гражданами европейских стран», – утверждает Лисневский.
Кроме того, говорит он, в ПМР есть важный объект, который интересен США. По его словам, это Молдавская ГРЭС, которая может стать важным источником электроэнергии для американских дата-ценров.
Не считает социолог проблемой и позицию властей ПМР.
«У этой псевдо-элиты, которая говорит, что они сторонники РФ, счета находятся в ЕС, Германия и Лондон, то есть Великобритания. Кроме того, большинство бизнеса, который работает в Приднестровье, направлено на Германию. Поэтому Приднестровье больше связывает с Евросоюзом, чем с той же РФ интересов. При желании Запад запросто может перенять Приднестровье на свою сторону», – заявил Лисневский.
English version :: Читать на английском В Кишинёве потирают руки: Всё идёт по плану. 60% жителей Приднестровья уже с европейскими паспортами