Сербия не сможет стать членом Евросоюза, если не присоединится к антироссийским санкциям ЕС.

Об этом в эфире телеканала TVPWorld заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербия является кандидатом в члены ЕС уже более 10 лет, но на самом деле мы наблюдаем, что вместо продвижения вперед она откатывается назад, особенно в тех областях, которые были так важны для победы студенческих лидеров…

Эти студенты требуют того же, чего мы требуем от Сербии в процессе вступления в ЕС. И это верховенство закона, это демократия, это свободные СМИ. И, конечно, многое другое, например, борьба с коррупцией. Так что победа «Студенческого списка» может стать для Сербии новым началом на пути в Европу…

Мы опубликовали так называемый предвступительный обзор, в котором искали ответ на вопрос, готовы ли мы к расширению? И мы однозначно ответили: «Да». Мы выдвинули несколько новых идей, одна из них, например, усиленная или углубленная постепенная интеграция.

И мы также включили в документ четкое требование – стратегическое согласование. Вероятно, страна, которая не поддерживает наши стратегические интересы, а это, конечно же, внешняя политика и политика безопасности, то есть совместная борьба с Россией, особенно с ее войной в Украине, не сможет продвинуться вперед», – заявила Кос.