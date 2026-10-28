Экс-глава МИД Австрии о Кае Каллас: Одержимость, психболезнь
Европейские чиновники безрассудно позволяют себе озвучивать идеи о необходимости расчленения России, что спровоцирует войну.
Об этом на презентации в Москве заявила переехавшая в Россию экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Утверждение, которое постоянно повторяется госпожой Каллас не только в научных кругах: «Россия слишком велика, Россию нужно разделить на 46 отдельных государств».
Это может привести к каким-то непредполагаемым последствиям. Я бы сказала, что это некая старая одержимость Европы, которая уже на идеологическом уровне, это как психологическая болезнь, которая заражает всех вокруг. Обычно они не распространяются как вирус, но в этом случае, мне кажется, что это так», – сказала Кнайсль.
«Уже нет этих крупных европейских империй, как тогда, сейчас у нас маленькие государства, которые ещё больше одержимы Россией. Вопрос географии. Европа, к сожалению, сейчас становится нерациональной.
По сравнению с двадцатью-тридцатью годами ранее сейчас наблюдается большая иррациональность в Европе. И эта иррациональность, возможно, в некоторых сценариях приведёт их к войне. Они, возможно, начнут войну», – добавила австрийка.
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