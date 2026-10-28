Следствием того, что ядерное оружие было исключено из расчётов в планировании, стал мир, где военные конфликты стали обыденностью.

Об этом на презентации в Москве заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он назвал «идиотизмом» тот факт, что на Женевском саммите в 2021 году президенты Путин и Байден подписались под тезисом, что «в ядерной войне не может быть победителей».

Модератор Дмитрий Киселёв призвал к осторожности в выражениях в адрес официального документа, что, впрочем, не произвело на Караганова никакого впечатления.

«Она не должна быть развязана – это безусловно, но в ядерной войне, конечно же, будут победители. Я с юности эти лозунги прописывал в документах для ЦК КПСС для того, чтобы предотвратить вообще войну. Мы, к сожалению, дошли до того, что выключили ядерное оружие из наших расчётов. В результате мы получили мир, в котором война стала обыденностью. А она не должна быть обыденностью в этом мире. Поэтому я всё-таки твёрдо настаиваю на том, что ядерное оружие может быть применено и должно быть применено. Я, естественно, понимаю, что тот человек, который даст приказ по применению ядерного оружия, должен держать в кармане пистолет. Может быть, после того как всё произойдёт, он выиграет войну и застрелится», – рассуждал Караганов.

Дискуссию дополнил американский политолог Дмитрий Саймс.

«В Америке был президент Труман, который применил атомные бомбы. Он не застрелился. Он, наверное, не до конца понимал, тем не менее, потом последствия стали известны. Он никакой вины не испытывал. В Америке он воспринимается как вполне адекватный президент, ну и самое главное, его никак не клеймят позором в Японии», – напомнил Саймс.

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