Из-за санкций против России мы потеряли огромное количество рабочих мест, – лидер «АдГ» в Саксонии

Анатолий Лапин.  
28.10.2026 13:31
  (Мск) , Дрезден
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Германия, Дзен, Политика, Россия, Санкции


Антироссийские санкции и полтика «зелёных» в энергетике угробили немецкую промышленность.

Об этом в эфире видеоблога заявил лидер партии «АдГ» в Саксонии Йорг Урбан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийские санкции и полтика «зелёных» в энергетике угробили немецкую промышленность. Об этом в эфире...

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«У нас есть разные сферы, в которых наблюдаются крайне негативные тенденции. Энергетический переход – одна из таких негативных тенденций. Это иллюзия – полагать, что можно поддерживать функционирование индустриальной страны за счет энергии ветра и солнца, как это делают другие. Никто на самом деле не следует по пути Германии. Нам нужно изменить курс.

А еще у нас есть миграционная политика. Мы и здесь на ложном пути с этими открытыми границами и нашими городами, которые служат убежищем для всех желающих. Иностранные государства все громче говорят нам об этом, даже США: «Вы сошли с ума, вы сами себя уничтожаете». Так что это тоже очень плохая негативная тенденция.

И политика санкций против России тоже важная тема. Совершенно неверная, никакого влияния на ход войны, но она приводит к чудовищным потрясениям из-за высоких цен и потери экспортных рынков.

Саксония, кстати, была одним из регионов, которые экспортировали большую часть своей продукции в Россию из-за связей с бывшей ГДР. Ежегодный объем экспорта из Саксонии в Россию составлял 1,5 миллиарда евро. Сейчас он упал до 500 миллионов. Так что там тоже потеряно бесчисленное количество рабочих мест», – заявил Урбан.

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English version :: Читать на английском Из-за санкций против России мы потеряли огромное количество рабочих мест, – лидер «АдГ» в Саксонии

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