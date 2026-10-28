«Вы шутите?! Нужно остановить финансирование Украины!» – офицер ВС Польши

АнатолийЛапин.  
28.10.2026 12:03
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 1084
 
Дзен, Политика, Польша, Украина


Польша должна отказаться от участия в программе кредитования Украины по примеру Венгрии, Чехии и Словакии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил лейтенант ВС Польши, прослуживший 15 лет в войсках, Петр Повалка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша должна отказаться от участия в программе кредитования Украины по примеру Венгрии, Чехии и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На десерт у нас вопрос, это – конец поддержки Украины. Надеюсь, что да, очень на это надеюсь. Три страны уже требуют, именно требуют, чтобы ЕС исключил их из программы кредитования ЕС для Украины. И это правильно. Я надеюсь, что Польша пойдет по тому же пути. Пока что в последнем кредите не участвовали Венгрия, Чехия и Словакия. Это хорошо в том смысле, что это задает хороший тренд, хорошее направление.

Для Польши это плохо, потому что 90 миллиардов должны были быть распределены между всеми странами ЕС. Но три страны сказали: «Спасибо, мы в этом не участвуем, мы не лохи», поэтому сумма помощи не уменьшилась, вместо этого она была просто перераспределена между теми, кто хочет платить», – заявил Повалка.

Польский офицер также негодует, что пока европейцев просят скинуться на отопление Киева, они сами платят огромные суммы на то, чтобы не замерзнуть очередной зимой:

«Почему некоторые страны не хотят их поддерживать? Ну, это просто – общественность не хочет их поддерживать. Общественности это надоело, потому что она видит, что происходит. Некоторым понадобилось на это довольно много времени, пять лет войны, и люди наконец-то прозревают. Черт возьми, топливо становится слишком дорогим, верно? Когда я приезжаю на заправку, это бьет по карману. И приходится так долго стоять в очередях. Очередной сбор средств, цитирую, на «тепло для Киева». Вы шутите? Тепло для Киева, в то время как уголь дорожает все сильнее?».

Читайте также: «Помогайте – иначе будет хуже!» – Зеленский шантажирует ЕС нашествием 20-ти миллионов украинцев

Метки:

English version :: Читать на английском «Вы шутите?! Нужно остановить финансирование Украины!» – офицер ВС Польши

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора