Польша должна отказаться от участия в программе кредитования Украины по примеру Венгрии, Чехии и Словакии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил лейтенант ВС Польши, прослуживший 15 лет в войсках, Петр Повалка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На десерт у нас вопрос, это – конец поддержки Украины. Надеюсь, что да, очень на это надеюсь. Три страны уже требуют, именно требуют, чтобы ЕС исключил их из программы кредитования ЕС для Украины. И это правильно. Я надеюсь, что Польша пойдет по тому же пути. Пока что в последнем кредите не участвовали Венгрия, Чехия и Словакия. Это хорошо в том смысле, что это задает хороший тренд, хорошее направление. Для Польши это плохо, потому что 90 миллиардов должны были быть распределены между всеми странами ЕС. Но три страны сказали: «Спасибо, мы в этом не участвуем, мы не лохи», поэтому сумма помощи не уменьшилась, вместо этого она была просто перераспределена между теми, кто хочет платить», – заявил Повалка.

Польский офицер также негодует, что пока европейцев просят скинуться на отопление Киева, они сами платят огромные суммы на то, чтобы не замерзнуть очередной зимой:

«Почему некоторые страны не хотят их поддерживать? Ну, это просто – общественность не хочет их поддерживать. Общественности это надоело, потому что она видит, что происходит. Некоторым понадобилось на это довольно много времени, пять лет войны, и люди наконец-то прозревают. Черт возьми, топливо становится слишком дорогим, верно? Когда я приезжаю на заправку, это бьет по карману. И приходится так долго стоять в очередях. Очередной сбор средств, цитирую, на «тепло для Киева». Вы шутите? Тепло для Киева, в то время как уголь дорожает все сильнее?».

Читайте также: «Помогайте – иначе будет хуже!» – Зеленский шантажирует ЕС нашествием 20-ти миллионов украинцев