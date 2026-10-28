Экс-министр финансов Греции: «Перед нами труп Евросоюза»
Европейский Союз фактически умирает в новой геополитической реальности.
Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«По сути, перед нами — труп Европейского Союза, – то, что осталось от атлантического равновесия, точнее от атлантического устройства. У европейцев нет ни желания похоронить это, ни стремления заменить его чем-то живым. У них нет никаких планов по превращению Европейского Союза в полноценную федерацию. У нас есть федеральные деньги, но нет федерального казначейства.
У нас нет федерального парламента. Не дайте себя обмануть: то, что называют Европейским парламентом, вовсе не парламент. Это единственный парламент в истории человечества, который не обладает правом законодательной инициативы. По сути, это просто орган для формального штампования решений», – сказал экс-министр.
По его словам, в Европе все решают Европейский совет и Европейская комиссия, что в первую очередь подразумевает Берлин и Париж.
«Эта модель была великолепна для Соединенных Штатов и правящего класса Европы до тех пор, пока она была нужна Америке. Теперь же Америке она больше не нужна. При этом у европейцев нет ни плана по замене этой системы, ни намерения её распустить. Вот в каком положении мы оказались: Европа, по сути, занимается тем, что бинтует труп», – резюмировал Варуфакис.
English version :: Читать на английском Экс-министр финансов Греции: «Перед нами труп Евросоюза»