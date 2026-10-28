Экс-министр финансов Греции: «Перед нами труп Евросоюза»

Игорь Шкапа.  
28.10.2026 14:57
  (Мск) , Киев
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Греция, Дзен, Донбасс, ЕС, Политика


Европейский Союз фактически умирает в новой геополитической реальности.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейский Союз фактически умирает в новой геополитической реальности. Об этом в беседе с норвежским...

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«По сути, перед нами — труп Европейского Союза, – то, что осталось от атлантического равновесия, точнее от атлантического устройства. У европейцев нет ни желания похоронить это, ни стремления заменить его чем-то живым. У них нет никаких планов по превращению Европейского Союза в полноценную федерацию. У нас есть федеральные деньги, но нет федерального казначейства.

У нас нет федерального парламента. Не дайте себя обмануть: то, что называют Европейским парламентом, вовсе не парламент. Это единственный парламент в истории человечества, который не обладает правом законодательной инициативы. По сути, это просто орган для формального штампования решений», – сказал экс-министр.

По его словам, в Европе все решают Европейский совет и Европейская комиссия, что в первую очередь подразумевает Берлин и Париж.

«Эта модель была великолепна для Соединенных Штатов и правящего класса Европы до тех пор, пока она была нужна Америке. Теперь же Америке она больше не нужна. При этом у европейцев нет ни плана по замене этой системы, ни намерения её распустить. Вот в каком положении мы оказались: Европа, по сути, занимается тем, что бинтует труп», – резюмировал Варуфакис.

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English version :: Читать на английском Экс-министр финансов Греции: «Перед нами труп Евросоюза»

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