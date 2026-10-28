Бандеровка из Чикаго: Будем действовать, как армяне!
Для бандеровцев образцом должна стать модель действий армянской диаспоры на Западе, способной лоббировать нужные решения в странах пребывания.
Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявила эмигрантка, вице-президент Мирового конгресса украинцев в Северной Америке и Мексике Марта Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Армяне имеют большое влияние, их немного, но они очень хорошо организованы, и, что важно, среди них много богатых людей: миллионеров и миллиардеров, а это очень важно.
Я бы очень хотела, чтобы в украинской общине в США мы имели много миллионеров и миллиардеров, которые бы имели влияние на конгрессменов и на президента, на прессу», – заявила Фарион.
Бандеровка при этом забыла упомянуть, что, несмотря на якобы успешное лобби и пришедшего к власти режима «соросёнка» Никола Пашиняна, война за Карабах была проиграна, что обернулось исходом десятков тысяч армян. При этом Баку требует новых и новых уступок.
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