Для бандеровцев образцом должна стать модель действий армянской диаспоры на Западе, способной лоббировать нужные решения в странах пребывания.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявила эмигрантка, вице-президент Мирового конгресса украинцев в Северной Америке и Мексике Марта Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армяне имеют большое влияние, их немного, но они очень хорошо организованы, и, что важно, среди них много богатых людей: миллионеров и миллиардеров, а это очень важно.

Я бы очень хотела, чтобы в украинской общине в США мы имели много миллионеров и миллиардеров, которые бы имели влияние на конгрессменов и на президента, на прессу», – заявила Фарион.