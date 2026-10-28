Генерал СБУ: «Решает бабло, а не гуманизм. Наши спонсоры не дадут закончить войну»

Игорь Шкапа.  
28.10.2026 12:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 756
 
Война, Дзен, СБУ, Украина


Те, кто накачивают бандеровскую Украину деньгами, никогда не дадут добро на окончание войны на условиях России. 

Об этом в эфире канала «Коммерсант украинский» заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Те, кто накачивают бандеровскую Украину деньгами, никогда не дадут добро на окончание войны на...

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«Я думаю, что битва будет. В первую очередь нашим инвесторам, вложившим в
Украину за последние пять лет огромные средства, не будет выгодно, чтобы Украину довести до поражения.

Потому что одно дело, когда ты, кредитор, знаешь, что есть страна, которая в случае завершения каких-то активных действий начнет отдавать деньги, а есть мертвая территория, которая принадлежит совсем другим, и ты эти деньги никогда не получишь.

Я думаю, деньги сыграют здесь не последнюю роль.

То есть, здесь даже не вопросы морали, этики, гуманизма. Здесь просто прагматично нас будут поддерживать до конца. Потому что они вложили здесь миллиарды, и те миллиарды они надеются вернуть», – сказал генерал.

При этом он говорит, что отбить свои деньги Запад постарается не только погашением кредитов, но инвестициями.

«Вот я буквально прочитал, что польский банк стоит перед вопросом приобретения какого-то государственного [украинского] банка. Если бы ситуация была полностью аховая, то я бы таких новостей точно не читал», – обнадеживает Ягун.

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English version :: Читать на английском Генерал СБУ: «Решает бабло, а не гуманизм. Наши спонсоры не дадут закончить войну»

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