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Те, кто накачивают бандеровскую Украину деньгами, никогда не дадут добро на окончание войны на условиях России.

Об этом в эфире канала «Коммерсант украинский» заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что битва будет. В первую очередь нашим инвесторам, вложившим в

Украину за последние пять лет огромные средства, не будет выгодно, чтобы Украину довести до поражения. Потому что одно дело, когда ты, кредитор, знаешь, что есть страна, которая в случае завершения каких-то активных действий начнет отдавать деньги, а есть мертвая территория, которая принадлежит совсем другим, и ты эти деньги никогда не получишь. Я думаю, деньги сыграют здесь не последнюю роль. То есть, здесь даже не вопросы морали, этики, гуманизма. Здесь просто прагматично нас будут поддерживать до конца. Потому что они вложили здесь миллиарды, и те миллиарды они надеются вернуть», – сказал генерал.

При этом он говорит, что отбить свои деньги Запад постарается не только погашением кредитов, но инвестициями.